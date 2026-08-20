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Χαϊδάρι: 60χρονος ιδιοκτήτης βενζινάδικου αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό

Χαϊδάρι: 60χρονος ιδιοκτήτης βενζινάδικου αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης, 20 Αυγούστου σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι, όταν ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων αυτοπυροβολήθηκε.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε παραμένουν άγνωστες, ενώ η υπάλληλος κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν έχοντας τις αισθήσεις του.

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Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε στο κεφάλι με το τραγικό περιστατικό να εκτυλίσσεται στον πρώτο όροφο του βενζινάδικου.

Ο άνδρας είναι 60 ετών και στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές Αρχές για να αποσαφηνίσουν πώς έγινε το περιστατικό.

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