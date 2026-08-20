Χαϊδάρι: 60χρονος ιδιοκτήτης βενζινάδικου αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι
Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης, 20 Αυγούστου σε βενζινάδικο στο Χαϊδάρι, όταν ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου καυσίμων αυτοπυροβολήθηκε.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε παραμένουν άγνωστες, ενώ η υπάλληλος κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν έχοντας τις αισθήσεις του.
Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε στο κεφάλι με το τραγικό περιστατικό να εκτυλίσσεται στον πρώτο όροφο του βενζινάδικου.
Ο άνδρας είναι 60 ετών και στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές Αρχές για να αποσαφηνίσουν πώς έγινε το περιστατικό.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις