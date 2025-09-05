BBC: «Ο καλός ποιμένας της Αχαΐας» – Η φωτογραφία που μάγεψε τον κόσμο

Μία εικόνα του Θανάση Σταυράκη για το Associated Press δείχνει έναν νεαρό, πάνω σε μηχανάκι, να κρατάει στην αγκαλιά του ένα πρόβατο για να το σώσει από την καταστροφική φωτιά στην Αχαΐα και ξεχώρισε ανάμεσα στις πιο εμβληματικές φωτογραφίες της χρονιάς, σύμφωνα με το BBC.

«Με φόντο τον πυκνό καπνό που αναδύεται από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Πάτρα τον Αύγουστο, ένας άνδρας σε μοτοσικλέτα σώζει ένα πρόβατο που κρέμεται από αυτόν για να σώσει τη ζωή του. Η χειρονομία θυμίζει τις πρώιμες απεικονίσεις του Καλού Ποιμένα στις ρωμαϊκές κατακόμβες του 2ου και 3ου αιώνα, όπου ο Χριστός κουβαλάει ένα ευάλωτο ζώο. Σε όλες τις εποχές, το επαναλαμβανόμενο μοτίβο, είτε διατηρημένο σε τοιχογραφία είτε αποτυπωμένο σε φωτογραφία, ενισχύει τη διαχρονική μυθική φύση του ηρωισμού», γράφει το BBC.

Ο 33χρονος Ολσιέν Μουτσομπέγκα, που έγινε viral μετά τη φωτογραφία, δεν έσωσε μόνο αυτό το πρόβατο αλλά και πολλά άλλα εκείνη την ημέρα. Ήρθε στην Ελλάδα σε ηλικία 3 ετών από το Τεπελένι της Αλβανίας. Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος και η μητέρα του νοικοκυρά. Έχει εργαστεί ως ελαιοχρωματιστής, ντελίβερι και τυλιχτής σε σουβλατζίδικο και είναι παντρεμένος με την Ελληνίδα Μαρία – Ελένη, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Γεωργιάννα και τον Ιάσονα.

Η φωτογραφία του «καλού ποιμένα» συγκαταλέγεται στις 12 καλύτερες εικόνες που επέλεξε το BBC για το 2025, ανάμεσά τους ένα υποσιτισμένο παιδί στη Λωρίδα της Γάζας, ο τάφος του Πάπα Φραγκίσκου και το πολύχρωμο καρναβάλι της Βενετίας.