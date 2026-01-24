Αυξήθηκαν τα αποθέματα νερού σε Μόρνο και Φράγμα Πηνειού

Η κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες είχε ως αποτέλεσμα και την αύξηση των αποθεμάτων νερού στον Πηνειό και τον Μόρνο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, η στάθμη του νερού έχει φτάσει ήδη τα 82 μέτρα, όταν τον περσινό Απρίλιο η αρδευτική περίοδος ξεκίνησε από μόλις 83.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, μετά από αυτή την εξέλιξη και το γεγονός πως αναμένεται να υπάρξουν νέες βροχοπτώσεις υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία πως η φετινή αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ομαλά.

Η κακοκαιρία φαίνεται να έδωσε προσωρινή λύση στο ζήτημα της λειψυδρίας και στον Μόρνο, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε σχέση με τον Νοέμβριο η στάθμη της λίμνης του Μόρνου έχει ανέβει κατά 25% όπως ανέφερε η ΕΡΤ.