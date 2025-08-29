Αυξήσεις βλέπουν στα σχολικά είδη οι καταναλωτές παρά τις δεσμεύσεις για σταθερές τιμές – «Τσιμπημένα» και τα δίδακτρα

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει. Πώς είναι όμως η κατάσταση στην αγορά με τα σχολικά είδη και γενικά τα δίδακτρα που θα επιβαρύνουν τους γονείς που θέλουν να παρέχουν στα παιδιά τους τουλάχιστον τα απολύτως απαραίτητα όσο είναι αυτό εφικτό;

Οι αναλυτές της αγοράς κάνουν λόγω για μικρή άνοδο των τιμών σε σχέση με πέρσι, αν και ο Υπουργός Ανάπτυξης, κος Θεοδωρικάκος, κάνει λόγο για σταθερές τιμές.

Η Μαρία μητέρα δύο υπέροχων αγοριών 9 και 12 ετών περιμένοντας το τρίτο της παιδί που θα είναι κοριτσάκι, μιλάει στο DEBATER λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όπως τονίζει πραοσπαθεί ότι μπορεί να γλιτώσει και φέτος νιώθει κάποιος πιο τυχερό τον εαυτό της.

«Κάθε νέα σχολική χρονιά φέρνει χαρά αλλά και μεγάλο άγχος για πολλές οικογένειες. Φέτος, το κόστος των σχολικών ειδών έχει ανέβει αισθητά από τετράδια και βιβλία μέχρι τσάντες και αθλητικά παπούτσια. Τα παιδιά επηρεάζονται από τις μόδες και ζητούν μάρκες και άλλες ακριβές επιλογές, όμως δεν είναι όλες οι οικογένειες σε θέση να ανταποκριθούν.

Η εκπαίδευση δεν θα έπρεπε να μετατρέπεται σε αγώνα επίδειξης ή σε βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Χρειάζεται στήριξη από την πολιτεία, αλλά και ευαισθητοποίηση ώστε να καλλιεργείται στα παιδιά η αξία της απλότητας και της ουσίας, πέρα από τα λογότυπα. Το σχολείο είναι χώρος μάθησης και δημιουργίας, όχι ανταγωνισμού και καταναλωτικών συνηθειών. Δεν σας κρύβω ότι φέτος δεν θα τους πάρω σχολικές τσάντες. Θα κρατήσουμε τις περσινές που δεν έχουν φθαρεί κιόλας».

Ο Απόστολος Ραυτόπουλος πρόεδρος Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ τονίζει στο DEBATER ότι ήδη οι οιωνοί του Ιουλίου προβλέπουν αύξηση στα σχολικά είδη. Ωστόσο θα έχουν πιο σαφή εικόνα για να κάνουν συγκρίσεις την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

«Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα σε σχέση με τις περσινές τιμές στα σχολικά είδη. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε αυξήσεις. Το έχουμε διαπιστώσει σε όπως σε μαρκαδόρους, μολύβια, στυλό και τετράδια. Αυξήσεις 5 με 10% φέτος σε σχέση τον περσινό Ιούλιο. Έχουμε δυστυχώς πληθωρισμό και στα είδη της εκπαίδευσης σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή) γύρω στα 3,1% αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 24!

Αύξηση θα υπάρχει επίσης και στα φροντιστήρια, είτε στα ελληνικά είτε στα ξενόγλωσσα. Κάθε χρόνο αυξάνονται τα δίδακτρα. Σου λέει η αύξηση της ενέργειας με το ρεύμα που πληρώνω κάθε χρόνο έχει αυξηθεί 20% από πέρσι, οπότε αυξάνω τα δίδακτρα μου και λόγω της αύξησης που θα κάνω και στους δασκάλους μου αυξάνω τα δίδακτρα μου», καταλήγει.

Ωστόσο η ιδιοκτήτρια φροντιστηρίων Μαρία Κυριακοπούλου παρά την γενική τάση για αύξηση των τιμών στα δίδακτρα αναφέρει ότι θα κρατήσουν σταθερές τις τιμές τους παρά τις πιέσεις που έχουν.

«Η βασική μας αρχή είναι να προσφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση σε προσιτές τιμές. Κατανοούμε απόλυτα τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες σήμερα και για αυτό αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τα δίδακτρα σταθερά, χωρίς καμία αύξηση για τη φετινή χρονιά. Συνεχίζουμε με την ίδια ομάδα έμπειρων καθηγητών, τηρώντας το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και την προσωπική παρακολούθηση κάθε μαθητή», αναφέρει.

Το σίγουρο είναι ότι ο καταναλωτής θα χρειαστεί να βάλει ξανά βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μη λείψει τίποτα στο παιδί του με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.