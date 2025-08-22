Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ηράκλειο: Φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο ανενεργό γήπεδο του ΕΓΟΗ, στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με όσα γράφει το neakriti.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στα αποδυτήρια του γηπέδου. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα και ένα συνεργείο της ΕΜΑΚ.

Το περιστατικό τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί ή να προκαλέσει περαιτέρω ζημιές.

