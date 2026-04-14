Ηράκλειο: 34χρονος προκάλεσε επεισόδιο σε πτήση – Έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε αεροσυνοδό κατά τη διάρκεια πτήσης

Ιδιαίτερα ταραχώδης ήταν η χθεσινή (Δευτέρα (14/04)), πτήση από τις Βρυξέλλες προς το Ηράκλειο, με πρωταγωνιστή έναν επιβάτη και μια αεροσυνοδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, ένας 34χρονος Παλαιστίνιος, κατά τη διάρκεια της πτήσης, προκάλεσε αναστάτωση όταν επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε μέλος του πληρώματος καμπίνας. Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο άνδρας δεν φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και υποστήριξε ότι πίστευε πως βρισκόταν στην τουαλέτα του αεροσκάφους και όχι στη θέση του.

Με την προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, περνώντας του χειροπέδες.