Συγκλονίζει ο 25χρονος για τη φωτιά στην Πάτρα: «Θα προτιμούσα να καώ εγώ από το να κάψω ένα δέντρο» (Βίντεο)

Ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο στην Πάτρα, μέσα από τη φυλακή φέρεται να είπε ότι «θα προτιμούσα να καώ εγώ από το να κάψω ένα δέντρο».

Σημειώνεται ότι βρίσκεται στη φυλακή και ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος είχε προσέλθει να καταθέσει ως μάρτυρας.

Στον Alpha μίλησε ο πατέρας του 25χρονου λέγοντας «αυτή τη στιγμή στη φυλακή δεν είναι ο γιος μου αλλά ο εθελοντισμός». Επίσης υποστήριξε ότι «ο μάρτυρας ο ένστολος, περίμενε έξι ώρες μαζί μας για να καταθέσει. Τον είχαν στημένο έξι ώρες και ήμουν σίγουρος πως τον έστησαν για να βαρεθεί να φύγει αλλά κατέθεσε. Όλοι μαζί ήταν, δίπλα του στα 20 μέτρα ήταν δύο μάρτυρες».

«Από μικρό παιδί τον γαλούχησα στον εθελοντισμό»

Η μητέρα του 25χρονου ανέφερε «να είναι μέσα φυλακή. Ποιος; Το παιδί μου που έχουμε δώσει τη ζωή μας στον εθελοντισμό. Εγώ έχω αφήσει τα παιδιά μου μικρά, τα άφηνα και έφευγα για τον εθελοντισμό και έρχονται να μου πουν ότι ο γιος μου. Είναι δυνατόν; Το παιδί μου το θέλω σπίτι. Εννιά μέρες μου λείπει το παιδί μου. Εννιά νύχτες. Ποια μάνα αντέχει εννιά νύχτες; Γιατί; Τι κάναμε; Βοηθάμε, είμαστε εθελοντές, όλη η οικογένεια, όλο το σόι. Είμαστε εθελοντές της προσφοράς, της αλληλεγγύης. Και βρεθήκαμε εμείς οι εθελοντές να είμαστε στη φυλακή; Είναι δυνατόν; Σε τι κράτος ζούμε; Αυτό είναι το κράτος δικαίου;» ενώ υποστήριξε ότι «από μικρό παιδί τον γαλούχησα στον εθελοντισμό».

«Είναι οχτώ νύχτες στα κρατητήρια της Ασφάλειας. Μιλάμε για λίγο. Από ένα παραθυράκι βλέπω τα μάτια του. Βλέπω το παιδί μου στο ενάμιση μέτρο, το οποίο είναι ήρεμη δύναμη, μου δίνει εμένα δύναμη. Μου λέει “μαμά σε θέλω δυνατή” και του λέω “αγόρι μου είμαι δυνατή για εσένα και θα είμαι δυνατή γιατί είμαι η μάνα σου. Εγώ σε γέννησα. Από τα σπλάχνα μου βγήκες. Γιατί εγώ σε μεγάλωσα, εγώ σε γαλούχησα, σου έδωσα τις αξίες, τα ιδανικά, τις αρχές”», είπε η μητέρα.

Την ίδια στιγμή η μητέρα απευθύνει έκκληση σε όποιον είδε τον γιο της στις 13 Αυγούστου να τους δώσει πληροφορίες: «όποιος έχει δει σας παρακαλώ το παιδί μου να δίνει νερό στο Γηροκομείο, ας έρθει να μιλήσει με τον δικηγόρο μας. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας. Σας παρακαλώ ελάτε να βοηθήσετε το παιδί μου. Μπορεί αύριο να είναι το δικό σας παιδί».

«Θεωρώ ήταν μια εσπευσμένη προσπάθεια, αναποτελεσματική, να αποδοθούν ευθύνες και να βρεθούν αθώοι στη φυλακή» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας.