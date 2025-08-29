Αττική: Συνελήφθη 31χρονος για εισαγωγή ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικού δέματος από τις ΗΠΑ

Στην περιοχή της Αττικής, συνελήφθη 31χρονος για την εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικού δέματος από τις Η.Π.Α. Οι αρχές εντόπισαν 50 συσκευασίες ατμιστικής κάνναβης, συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων, οι οποίες προορίζονταν για διακίνηση στην περιοχή των Εξαρχείων.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών, εντόπισε το επίμαχο δέμα και, μετά από έγκριση του Εισαγγελέα Εφετών, πραγματοποίησε ελεγχόμενη παράδοση, κατά την οποία συνελήφθη ο κατηγορούμενος.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στην κατοικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

50 συσκευασίες ατμίσματος με κάνναβη (100 γρ.)

2 αυτοσχέδιες συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης (13,1 γρ.)

100 ευρώ σε μετρητά

Ζυγαριά ακριβείας

2 τρίφτες κάνναβης

Συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Δίκυκλο

Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί ότι οι ατμιστικές συσκευές με κάνναβη είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες μεταξύ νέων ατόμων και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την παραβατική συμπεριφορά. Η αστυνομία συνεχίζει τις δράσεις της για την προστασία της κοινωνίας και της νεολαίας από τέτοιες απειλές.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για περαιτέρω διαδικασίες.

Δείτε εικόνες από όσα κατασχέθηκαν από την αστυνομία: