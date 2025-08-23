Τουρκική μαφία στον Ωρωπό: Συνελήφθησαν ο πατέρας και ο αδελφός του αρχηγού «Ρέιζ» (βίντεο)

Στον Ωρωπό είχαν συλληφθεί πατέρας και αδελφός του 29χρονου Τούρκου μαφιόζου με το προσωνύμιο «Ρέιζ», ο οποίος βρισκόταν στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. για πάνω από έναν χρόνο. Ο αρχηγός της συμμορίας ζούσε πολυτελώς και είχε υποβάλει αίτηση για golden visa, επιδιώκοντας διαμονή στην Ελλάδα και ελεύθερη μετακίνηση στην Ε.Ε.

Η οικογένεια του «Ρέιζ» είχε εγκατασταθεί στο Συκάμινο Ωρωπού, όπου τον Ιούνιο είχαν συλληφθεί ο πατέρας του, γνωστός ως «Μάγειρας», ο αδελφός του και συνεργοί τους για διακίνηση ναρκωτικών. Η ΕΥΠ παρακολουθούσε τη συμμορία από τον Δεκέμβριο 2024, καταγράφοντας μεταφορές χρημάτων προς Τουρκία και Ισπανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εγκληματική ομάδα αριθμεί περίπου 40 μέλη, ενώ σε βάρος του «Ρέιζ» εκκρεμεί εθνικό ένταλμα της Τουρκίας για επτά αδικήματα, όπως ανθρωποκτονία, εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Οι έρευνες αποκάλυψαν τετράδιο με κωδικοποιημένες σημειώσεις για ποσότητες και χρηματικά ποσά έως 50.000 ευρώ, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι η τουρκική μαφία ελέγχει μεγάλο μέρος της διακίνησης ηρωίνης προς την Ευρώπη.