Αττική Οδός: Σε επιφυλακή η Τροχαία λόγω των έργων – Περισσότεροι τροχονόμοι για το κυκλοφοριακό “έμφραγμα” (βίντεο)

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, λόγω των εκτεταμένων έργων συντήρησης που πραγματοποιούνται στην Αττική Οδό και προκαλούν σοβαρές κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις στο οδικό δίκτυο της δυτικής Αττικής.

Ανταποκρινόμενη στις νέες κυκλοφοριακές συνθήκες, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ενίσχυσε με 40 αστυνομικούς σε κομβικά σημεία, με συνεχή παρουσία ρυθμιστών τροχονόμων σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Αθηνών και υποστήριξη από οχήματα άμεσης επέμβασης, με στόχο τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ροής των οχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότερα από 12.000 οχήματα κινούνται μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, ως εναλλακτική διαδρομή.

Τα έργα στην Αττική Οδό θα διαρκέσουν έως και τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα να παραμένει:

• Κλειστό το ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Ασπρόπυργο έως Άνω Λιόσια.

• Κλειστοί οι κλάδοι εισόδου από τους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ως εξής:

• Προς Αθήνα – Κέντρο: μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

• Προς Λαμία: μέσω Λεωφόρου Αθηνών και Λεωφόρος Κηφισού (κατεύθυνση προς Λαμία).

• Προς Αεροδρόμιο: μέσω Λεωφόρου Αθηνών, Λεωφόρου Κηφισού (προς Λαμία) και στη συνέχεια μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης προς Αεροδρόμιο.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, καθώς οι κυκλοφοριακές συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρυμένες.

Η Αττική Οδός στο σημείο που απαγορεύεται η διέλευση θυμίζει ερημικό σημείο με σημάνσεις απαγόρευσης παντού που δεν επιτρέπουν την διέλευση στη σήραγγα.