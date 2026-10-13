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ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό 45χρονο – Τα τετράδια με πελάτες, χρέη και έσοδα

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στον Νέο Κόσμο για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν GHB, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη και τετράδια με καταγραφές πελατών και οφειλών.

Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό 45χρονο – Τα τετράδια με πελάτες, χρέη και έσοδα
Αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.
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Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 45 και 27 ετών, με τον πρώτο να φέρεται ως αρχηγός της ομάδας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

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Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δράση της ομάδας από τον Σεπτέμβριο του 2025

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Κατά την αστυνομία, η ομάδα είχε ιεραρχική δομή, με τον 45χρονο να ασκεί τον πλήρη έλεγχο των δραστηριοτήτων της, ενώ ο 27χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τη διανομή των ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί είχαν ξεκινήσει διαδοχικές προανακριτικές ενέργειες ήδη από τον Απρίλιο του 2026, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη δράση του δικτύου.

Μάλιστα, σε βάρος του 45χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, κατόπιν δικογραφίας που είχε σχηματιστεί σε προγενέστερο χρόνο.

Ο 45χρονος δεν είχε σταθερή κατοικία – Διέμενε σε ξενοδοχεία και Airbnb

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα αναφέρει η Αστυνομία για τον τρόπο διαμονής του φερόμενου ως αρχηγού.

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Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 45χρονος δεν διέθετε σταθερή κατοικία, αλλά διέμενε κατά διαστήματα σε σπίτια άλλων προσώπων, δωμάτια ξενοδοχείων και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται στην αστυνομική έρευνα για τον τρόπο δράσης του κατηγορουμένου, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει οργανωμένο δίκτυο διακίνησης και διάθεσης ναρκωτικών.

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Τι βρέθηκε στις έρευνες – GHB και κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή και στις οικίες των δύο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σημαντικές ποσότητες ουσιών, καθώς και εξοπλισμό που εξετάζεται ως σχετικός με τη διακίνησή τους.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:

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  • 67 γραμμάρια GHB
  • 55 ναρκωτικά δισκία
  • 20 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης
  • 15 κάψουλες άγνωστης σύστασης
  • Πλήθος ουσιών άγνωστης σύστασης
  • Τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
  • Πλήθος νάιλον συσκευασιών
  • Ένας μπαλτάς
  • Το χρηματικό ποσό των 583 ευρώ
  • Ένα δίκυκλο που χαρακτηρίζεται από την Αστυνομία ως «επιχειρησιακό»
  • Έξι κινητά τηλέφωνα
Φωτογραφία
Φωτογραφία

Τα δύο τετράδια με το «πελατολόγιο» και τους οικονομικούς απολογισμούς

Από τα σημαντικότερα ευρήματα της αστυνομικής επιχείρησης ήταν δύο τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις του 45χρονου, τα οποία κατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα τετράδια περιείχαν αναλυτικές καταγραφές σχετικά με:

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  • Πελάτες του φερόμενου κυκλώματος
  • Ναρκωτικές ουσίες που διακινούνταν
  • Έσοδα από τη δραστηριότητα
  • Οφειλές αγοραστών
  • Οικονομικούς απολογισμούς ανά έτος

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν μέρος της δικογραφίας και εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης της έκτασης και του τρόπου λειτουργίας του φερόμενου δικτύου.

Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

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