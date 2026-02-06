Αττική: Εξάρθρωση σπείρας που διακινούσε κοκαΐνη, ηρωίνη και ακατέργαστη κάνναβη – Συνελήφθησαν 6 άτομα (Εικόνα)

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, ηρωίνης και ακατέργαστης κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Για τον τερματισμό της δράσης της οργάνωσης, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση σε Αθήνα, Κερατέα, Περιστέρι, Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 5 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, καθώς και ακόμη ένα άτομο, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling) των εμπλεκομένων, από τη συνδυαστική μελέτη των οποίων καταδείχθηκε η εγκληματική τους δραστηριότητα

Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι, για να πετύχουν το σκοπό τους, το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης είχε αναλάβει τον συντονισμό των ενεργειών των λοιπών μελών, την ανεύρεση προμηθευτών, την παραλαβή και φύλαξη των κερδών, τη φύλαξη, μεταφορά και περιστασιακή διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη νόθευση και τυποποίηση ηρωίνης.

Τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέλη ήταν επιφορτισμένα, κατά περίπτωση, για την αποθήκευση και φύλαξη ποσοτήτων ναρκωτικών, την ανεύρεση πελατών, την επανατυποποίηση και διακίνηση αυτών, την παραλαβή χρημάτων από τις πωλήσεις, καθώς και τη λειτουργία χώρου απόκρυψης («καβάτζα») για τον ανεφοδιασμό της οργάνωσης.

Συνολικά, από την κατοχή των κατηγορούμενων, καθώς και τις έρευνες στις οικίες τους, βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – και κατασχέθηκαν:· το χρηματικό ποσό των 17.170 ευρώ, 1.445,- γραμμάρια ηρωίνης, 468,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 52 γραμμάρια κοκαΐνης, 58 γραμμάρια υγρής μεθαδόνης, 6.762,5 γραμμάρια από σκόνες άγνωστης χημικής σύστασης, 2 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, 107 φυσίγγια, 9 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 6 κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά περίπτωση έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές, για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή