Αττική: 13χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από χρήση χασίς – Η μητέρα της την εντόπισε από το smartwatch

Ένα απίστευτο περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Τρίτης (30/12), όταν ένα 13χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία έπειτα από χρήση χασίς.

Η μητέρα του βρήκε το ανήλικο κορίτσι αναίσθητο μέσω του smartwatch που φορούσε και είχε μία εφαρμογή που έδειχνε που βρισκόταν η κόρη της, με αποτέλεσμα να εντοπίσει την κόρη της σε άσχημη κατάσταση από τη χρήση χασίς και να την μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η 13χρονη μαζί με μια ανήλικη φίλη της είχαν βρεθεί με δύο ενήλικες άνδρες Αιγυπτιακής καταγωγής.

Εκεί έκαναν χρήση χασίς και η μια από τις δυο κοπέλες λιποθύμησε και ξύπνησε σε άσχημη κατάσταση.

Μάλιστα η ανήλικη θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση καθώς υπάρχουν υπόνοιες για σεξουαλική κακοποίηση.