Αθήνα: Συνελήφθη 26χρονος Τούρκος που καταζητούνταν διεθνώς – Είχε μαχαιρώσει τρία άτομα

Στη σύλληψη ενός 26χρονου Τούρκου υπηκόου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις τουρκικές Αρχές για σκοπούμενη ανθρωποκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ).

Ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (7/10), στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό διεθνώς καταζητούμενων προσώπων.

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Η επίθεση με μαχαίρι σε τρεις άνδρες στην Τουρκία

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο συλληφθείς κατηγορείται ότι το 2019, στην πόλη Εσκισεχίρ της Τουρκίας, επιτέθηκε με μαχαίρι σε τρεις ομοεθνείς του.

Από την επίθεση, σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές, τα τρία θύματα υπέστησαν πολλαπλά και σοβαρά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση εκδόθηκε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο οδήγησε τελικά στον εντοπισμό του στην ελληνική πρωτεύουσα.

Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Μετά τη σύλληψή του, ο 26χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει γνωστοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της επίθεσης του 2019 ή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο καταζητούμενος βρισκόταν στην Ελλάδα.