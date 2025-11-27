“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Αψηφά τη βροχή και γεμίζει το Σύνταγμα για τη φωταγώγηση του δέντρου (Εικόνες)

Η πρωτεύουσα μπαίνει σε εορταστικό κλίμα

Αθήνα: Αψηφά τη βροχή και γεμίζει το Σύνταγμα για τη φωταγώγηση του δέντρου (Εικόνες)
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

H Αθήνα μπαίνει σε εορταστικό κλίμα, καθώς ο δήμαρχος Χάρης Δούκας άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος.

Από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας έφτασε το έλατο στην Αθήνα και έχει ύψος 19 μέτρα. Στις 17:00 ξεκίνησε η εορταστική εκδήλωση με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων ενώ ακολουθεί η φιλαρμονική του δήμου. Στη συνέχεια θα βγει στην σκηνή ο Πάνος Μουζουράκης για ένα χριστουγεννιάτικο live show και ο Χάρης Δούκας θα ανάψει τα φώτα.

Στην πλατεία Συντάγματος βρίσκονται ήδη αρκετοί πολίτες οι οποίοι για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις κρατάνε ομπρέλες λόγω του βροχερού καιρού.

Δείτε φωτογραφίες από το άναμμα του δέντρου

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
