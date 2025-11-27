Αθήνα: Αψηφά τη βροχή και γεμίζει το Σύνταγμα για τη φωταγώγηση του δέντρου (Εικόνες)
Η πρωτεύουσα μπαίνει σε εορταστικό κλίμα
H Αθήνα μπαίνει σε εορταστικό κλίμα, καθώς ο δήμαρχος Χάρης Δούκας άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος.
Από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας έφτασε το έλατο στην Αθήνα και έχει ύψος 19 μέτρα. Στις 17:00 ξεκίνησε η εορταστική εκδήλωση με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων ενώ ακολουθεί η φιλαρμονική του δήμου. Στη συνέχεια θα βγει στην σκηνή ο Πάνος Μουζουράκης για ένα χριστουγεννιάτικο live show και ο Χάρης Δούκας θα ανάψει τα φώτα.
Στην πλατεία Συντάγματος βρίσκονται ήδη αρκετοί πολίτες οι οποίοι για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις κρατάνε ομπρέλες λόγω του βροχερού καιρού.
