Αθήνα: Στη φυλακή και ο 40χρονος για την ασέλγεια σε βάρος των ανήλικων ανιψιών του συντρόφου του

Κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του και ο 40χρονος που συνελήφθη στην Αθήνα, κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανιψιών – 2 και 4 ετών – του 20χρονου συντρόφου του.

Στις 08:00 το πρωί ο 40χρονος πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Πειραιά, ενώ εξήλθε λίγο μετά τις 14:0 έχοντας σκυμμένο το κεφάλι και φορώντας κουκούλα.

Το χρονικό της υπόθεσης στην Αθήνα

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε η φρικιαστική υπόθεση όταν η μητέρα των δύο παιδιών είδε τον 4χρονο να κάνει περίεργες κινήσεις και όταν τον ρώτησε της απάντησε ότι «τις έκανα με τον θείο».

Η μητέρα των παιδιών προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στις αρχές, ενώ παιδοψυχολόγος και ιατροδικαστής εξέτασε τα δύο αγόρια, ανοίγοντας τον δρόμο για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος των δύο ανδρών.

Μάλιστα στα κινητά τηλέφωνα του 20χρονου και του 40χρονου οι αστυνομικοί βρήκαν βίντεο και φωτογραφίες τόσο με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο αγοριών αλλά και πορνογραφικό υλικό με παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Ο 20χρονος μετά την σύλληψη του ομολόγησε τις πράξεις του και προφυλακίστηκε.