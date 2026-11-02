Φρενίτιδα με το Halloween στον Καναδά – Δείτε εικόνες από το DEBATER (βίντεο+φωτογραφίες)

Σε ρυθμούς Halloween κινείται ο Καναδάς, με μικρούς και μεγάλους να προετοιμάζονται για τη βραδιά της 31ης Οκτωβρίου, δίνοντας τον δικό τους ξεχωριστό τόνο στη φετινή γιορτή.

Η προετοιμασία είναι έντονη, με τα καταστήματα να γεμίζουν με αποκριάτικες στολές, κολοκύθες, μάσκες και κάθε λογής τρομακτικά αξεσουάρ. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, τα ράφια έχουν αδειάσει, καθώς η ζήτηση για τα είδη Halloween είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

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Την ίδια ώρα, εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από κατοικίες και κήπους που έχουν μεταμορφωθεί σε σκηνικά τρόμου. Ιδιοκτήτες σπιτιών επιστρατεύουν τη φαντασία τους και στολίζουν τους εξωτερικούς χώρους με κολοκύθες, σκελετούς, ιστούς αράχνης, φαντάσματα και φωτισμούς που δημιουργούν μια απόκοσμη ατμόσφαιρα.

Το Halloween αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές γιορτές της Βόρειας Αμερικής, με τις οικογένειες να συμμετέχουν ενεργά στους εορτασμούς. Τα παιδιά φορούν τις αγαπημένες τους στολές και επισκέπτονται σπίτια της γειτονιάς για το καθιερωμένο «trick or treat», συγκεντρώνοντας γλυκά.

Ο Καναδάς έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά του για τη φετινή βραδιά, με τις εικόνες από τους στολισμένους κήπους και την αυξημένη κίνηση στα καταστήματα να αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό μικρών και μεγάλων.

Δείτε τις εικόνες και το βίντεο που εξασφάλισε το DEBATER από τον Καναδά.