Athens Flying Week: Απογειώνεται το Σαββατοκύριακο από την Τανάγρα

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, σήμερα Παρασκευή (05/09), οι πτητικές δοκιμές της Athens Flying Week 2025 στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές όλα είναι έτοιμα για το διήμερο αεροπορικό υπερθέαμα που θα λάβει χώρα στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου.

Χιλιάδες φίλοι του μεγαλύτερου Airshow της ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να κατακλύσουν και φέτος την έδρα της 114 Πτέρυγας Μάχης, επισημαίνουν οι διοργανωτές.

Μεταξύ άλλων, θα δώσουν το «παρών» το γαλλικό Rafale Solo Display, τα Eurofighter της Γερμανίας και της Σαουδικής Αραβίας, τα ιταλικά Tornado, τα θρυλικά F-4 Phantom, F-16, Rafale, Mirage 2000-5, M-346 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, όπως φυσικά και η «εθνική ομάδα» των αεροπορικών επιδείξεων, το F-16 «ΖΕΥΣ» και το T-6 «Δαίδαλος», καθώς και όλα τα πτητικά μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων!