Άστρος Κυνουρίας: Νεκρός ο λιμενικός που έπεσε στη θάλασσα – Είχε πάει να δέσει σκάφος

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα της Τετάρτης (21/01) από τη θάλασσα λιμενικός στο Παράλιο Άστρος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ,ο 51χρονος άνδρας βοηθούσε στο δέσιμο σκαφών ώστε να μην παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, όταν έπεσε στη θάλασσα για άγνωστο λόγο και χτύπησε το κεφάλι του κατά την πτώση του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμανε άμεσα συναγερμός, ενώ ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του λίγο αργότερα και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.