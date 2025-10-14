Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ηρωίνης

Συνελήφθη ένας 38χρονος την Κυριακή (12/10) στον Ασπρόπυργο, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η σύλληψη έγινε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου, πρωινές ώρες της Κυριακής εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., εντοπίστηκε εντός κρύπτης στην τοιχοποιία, νάιλον σακούλα εμπεριέχουσα 193 γραμμ. ηρωίνης σε βραχώδη μορφή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.