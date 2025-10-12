Ασπρόπυργος: Μαίνεται η φωτιά σε εργοστάσιο χαρτικών – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Σε συναγερμό είναι από τα ξημερώματα της Κυριακής (12/10) οι δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς μαίνεται η φωτιά σε εργοστάσιο χαρτικών στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο με την μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης να δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών. Παρόλα αυτά, κατά την ίδια πηγή, δεν υπάρχει φόνος επέκτασης σε παρακείμενες επιχείρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ