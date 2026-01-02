Ασπρόπυργος: Φωτιά στη Λάκκα Κάτσαρη – Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο (εικόνα)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (2/1) στον Ασπρόπυργο όταν φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στην Λάκκα Κάτσαρη.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί με την επέμβαση της πυροσβεστικής να είναι άμεση. Στο σημείο, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής που προσπαθούν να περιορίσουν την φωτιά, ενώ οι πυρκαγιές εκεί είναι αρκετά συνηθισμένες καθώς στην περιοχή βρίσκονται αρκετοί καταυλισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχειρήση συμμετείχαν δύο οχήματα και 6 πυροσβέστες, ενώ ερευνούνται τα αίτια της πυρκαγιάς.

Δείτε εικόνα: