«Άσπρισε» από την χαλαζόπτωση το Πάπιγκο – Εγκλωβίστηκαν πολλά οχήματα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου 28/3 στο Πάπιγκο όταν ξέσπασε μια ισχυρή χαλαζόπτωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Epiruspost.gr το τοπίο μετατράπηκε σε χιονισμένο βουνό μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Το φαινόμενο ήταν τόσο σφοδρό που το οδόστρωμα καλύφθηκε από παχύ στρώμα χαλαζιού, καθιστώντας την κυκλοφορία αδύνατη.

Η ολισθηρότητα του δρόμου οδήγησε και σε ένα τροχαίο ατύχημα με ΙΧ να καταλήγει εκτός οδοστρώματος και στη συνέχεια σε γκρεμό αλλά ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Ωστόσο, αρκετά οχήματα βρέθηκαν εγκλωβισμένα στις στροφές του χωριού, με τους οδηγούς να αδυνατούν να ελέγξουν την πορεία τους πάνω στον «λευκό τάπητα».