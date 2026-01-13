Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: «Η Μαρία Καρυστιανού ξεκίνησε πολύ λάθος την πολιτική της καριέρα, με ψέματα»

Τι ανέφερε σε δηλώσεις του

Ασλανίδης: «Η Μαρία Καρυστιανού ξεκίνησε πολύ λάθος την πολιτική της καριέρα, με ψέματα»
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

O Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης αναφέρθηκε στις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην στην εκπομπή «Το ‘Χουμε!» για το κόμμα που αναμένεται να ιδρύσει τόνισε ότι «ξεκίνησε πολύ λάθος την πολιτική της καριέρα, με ψέματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στάλθηκε και στο mail του Συλλόγου προς την ίδια για να παραιτηθεί.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ