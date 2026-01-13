Ασλανίδης: «Η Μαρία Καρυστιανού ξεκίνησε πολύ λάθος την πολιτική της καριέρα, με ψέματα»

O Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών Παύλος Ασλανίδης αναφέρθηκε στις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην στην εκπομπή «Το ‘Χουμε!» για το κόμμα που αναμένεται να ιδρύσει τόνισε ότι «ξεκίνησε πολύ λάθος την πολιτική της καριέρα, με ψέματα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στάλθηκε και στο mail του Συλλόγου προς την ίδια για να παραιτηθεί.