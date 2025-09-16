ΑΣΕΠ 3Κ/2025: Αρχίζει η επίκληση για τις 450 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 450 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού, καλεί το ΑΣΕΠ τους υποψήφιους της προκήρυξης 3Κ/2025.

Η εν λόγω αφορά την πρόσληψη 450 ημερήσιων και νυχτερινών φυλάκων και ως εκ τούτου η πρόσκληση απευθυνόταν σε υποψήφιους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν συνολικά 9.439 αιτήσεις, ωστόσο το ΑΣΕΠ καλεί στο β’ στάδιο μόνο όσους προηγούνται στους πίνακες κατάταξης, με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία.

Οι υποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στον πίνακα, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην οικεία προκήρυξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει αύριο Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 8:00 και λήγει την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι του πίνακα, που δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα αποκλειστούν από τη συνέχεια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.