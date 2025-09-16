Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ 3Κ/2025: Αρχίζει η επίκληση για τις 450 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι

ΑΣΕΠ 3Κ/2025: Αρχίζει η επίκληση για τις 450 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού
DEBATER NEWSROOM

Να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 450 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού, καλεί το ΑΣΕΠ τους υποψήφιους της προκήρυξης 3Κ/2025.

Η εν λόγω αφορά την πρόσληψη 450 ημερήσιων και νυχτερινών φυλάκων και ως εκ τούτου η πρόσκληση απευθυνόταν σε υποψήφιους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν συνολικά 9.439 αιτήσεις, ωστόσο το ΑΣΕΠ καλεί στο β’ στάδιο μόνο όσους προηγούνται στους πίνακες κατάταξης, με βάση τη συνολική τους βαθμολογία, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία.

Οι υποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στον πίνακα, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην οικεία προκήρυξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει αύριο Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 8:00 και λήγει την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι του πίνακα, που δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα αποκλειστούν από τη συνέχεια της διαδικασίας.

Σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ευλαμπία Ρέβη – Γιώργος Κουρδής: Τι ζητούν από τον ΣΚΑΪ για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»
LIFESTYLE

Ευλαμπία Ρέβη – Γιώργος Κουρδής: Τι ζητούν από τον ΣΚΑΪ για την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής είναι αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά κατά του ΣΚΑΪ, ζητώντας αποζημίωση για την υποβάθμισή τους στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Τη θέση των δύο δημοσιογράφων πήρε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος ανέλαβε χρέη παρουσιαστή και συντονιστή στη νέα σεζόν. Ο Θεόδωρος Μαντάς, ένας από τους δικηγόρους του τηλεοπτικού ζευγαριού, […]