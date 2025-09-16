ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 2.084 μόνιμες προσλήψεις

Ο ΑΣΕΠ εξέδωσε τους πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση συνολικά 2.084 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημόσιου τομέα (Β’ Στάδιο) από επιτυχόντες του πανελληνίου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης /Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75) και από συμμετέχοντες της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης της 1Γ/2024.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση.

Στους ανωτέρω πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, όπως προέκυψε από τη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/25.10.2024), μεταξύ όλων των υποψηφίων της οικείας προκήρυξης, εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→ Ένσταση.

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο 20 € άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «e παράβολο»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr– Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Επισημαίνεται ότι για την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχθηκαν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων, με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι δήλωσαν και σε συσχέτιση με τους κωδικούς θέσεων και τα προσόντα στην προκήρυξη 2Γ/2022.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 3), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.