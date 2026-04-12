Αρτέμιδα: Σοβαρό τροχαίο – Αυτοκίνητο παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα σοκαριστικό βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε το τροχαίο στην Αρτέμιδα, αφότου αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανή και εκτόξευσε τον οδηγό στον αέρα. Μάλιστα ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον μοτοσικλετιστή στον δρόμο και έφυγε.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Αlpha, στην Λεωφόρο Σπάτων – Αρτέμιδος σημειώθηκε το τροχαίο, όταν βγήκε το αυτοκίνητο από στενό στη μέση του κεντρικού δρόμου και χτύπησε με σφοδρότητα μοτοσικλέτα που κατέβαινε και κινούνταν κανονικά στην πορεία της.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 18χρονος αναβάτης εκτοξεύτηκε στο οδόστρωμα, ενώ η μηχανή καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό.

Στο βίντεο διακρίνεται καθαρά πως ο οδηγός του αυτοκινήτου εισέρχεται κάθετα στον δρόμο, με αποτέλεσμα η μηχανή που κινούνταν στη λεωφόρο να πέσει πάνω του και ο οδηγός της να εκσφενδονιστεί.

Στη συνέχεια, ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε τον τραυματισμένο νεαρό, χωρίς να του προσφέρει βοήθεια. Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά το οπτικό υλικό, προσπαθώντας να εντοπίσουν το όχημα μέσα από χαρακτηριστικά όπως το χρώμα, το μοντέλο και ενδεχομένως την πινακίδα κυκλοφορίας.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα αλλά έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο σύμφωνα με τον Alpha.