Αργοστόλι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στους 3 συλληφθέντες – Είπαν στους διασώστες ότι περνούσαν τυχαία από το σημείο που βρέθηκε η 19χρονη

Σε ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών μετατράπηκε η ποινική δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων για τον θάνατο της 19χρονης στην Αργοστόλι.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η Μυρτώ βρήκε τραγικό τέλος αφού υπέστη ανακοπή καρδιάς. Υπενθυμίζεται ότι η 19χρονη εντοπίστηκε νεκρή χθες στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Aπό το βιντεοληπτικό υλικό προέκυψε ότι τα τρία πρόσωπα βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη πριν από το περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι αρχές, ο ένας από αυτούς φέρεται να τη μεταφέρει, ενώ οι άλλοι δύο τον συνοδεύουν.

Ο 26χρονος και ο 22χρονος που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, ήταν στο σημείο και είπαν στους διασώστες ότι περνούσαν τυχαία από το σημείο και βρήκαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Ο 23χρονος, είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο ώστε να καθαρίσει τον χώρο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης ενώ έκρυψε και το κινητό της τηλέφωνο μέσα σε ένα κατάστημα της περιοχής.

Οι νεαροί κάλεσαν το ΕΚΑΒ από το τηλέφωνο του 23χρονου που δεν ήταν στο σημείο όπου βρέθηκε η άτυχη κοπέλα.

Ο 23χρονος προσπάθησε να εξαφανίσει τα στοιχεία

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία για τον τρόπο που κινήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι φέρνει στο φως η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Ειδικότερα από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε η πορεία που ακολούθησαν οι συλληφθέντες αφού ένας εξ αυτών την μετέφερε στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. Ο νεαρός επέστρεψε στο ξενοδοχείο για να κρύψει κάθε ίχνος ναρκωτικού και στη συνέχεια, πήρε το κινητό της 19χρονης και το έκρυψε.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος, επέστρεψε στο δωμάτιο καθαρίζοντας τον χώρο και κρύβοντας τα ναρκωτικά. Μάλιστα κατηγορείται ότι έκρυψε και το κινητό της 19χρονης. Στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά, ρούχα αλλά και προσωπικά αντικείμενα τα οποία έχουν σταλεί στα εργαστήρια για έλεγχο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.