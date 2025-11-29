Άργος: Μπαλκόνι έπεσε πάνω σε 50χρονη – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ

Ένα σοκαριστικό ατύχημα συνέβη το Σάββατο στο Άργος όταν μέρος μπαλκονιού έπεσε και καταπλάκωσε μία 50χρονη γυναίκα.

Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο βίαιος που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.

Η τραυματίας, μητέρα 4 παιδιών, είχε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί Κ.Α.Τ. για περαιτέρω φροντίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αγίου Νικολάου στο Άργος. Η γυναίκα βρισκόταν σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες.