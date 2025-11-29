“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Άργος: Μπαλκόνι έπεσε πάνω σε 50χρονη – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ

Είναι μητέρα 4 παιδιών

Άργος: Μπαλκόνι έπεσε πάνω σε 50χρονη – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό ατύχημα συνέβη το Σάββατο στο Άργος όταν μέρος μπαλκονιού έπεσε και καταπλάκωσε μία 50χρονη γυναίκα.

Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο βίαιος που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.

Η τραυματίας, μητέρα 4 παιδιών, είχε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί Κ.Α.Τ. για περαιτέρω φροντίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αγίου Νικολάου στο Άργος. Η γυναίκα βρισκόταν σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες.

