Αρχαία Ολυμπία: Άνδρας αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει – Τον εντόπισαν δύο μικρά παιδιά

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, όταν ένας άνδρας αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του με καραμπίνα μέσα στο όχημα του.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, τον άνδρα εντόπισαν δύο μικρά παιδιά και κάλεσαν σε βοήθεια. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πρόκειται για έναν άνθρωπο 67 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου.