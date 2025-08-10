Αρχαία Νεμέα: Συνελήφθη 28χρονος Γερμανός για εμπρησμό

Στη σύλληψη ενός 28χρονου Γερμανού που κατηγορείται ως υπαίτιος για την πιο πρόσφατη φωτιά στην Αρχαία Νεμέα προχώρησαν οι πυροσβεστικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ. Κορίνθου, αλλοδαπός, ο οποίος έκανε χρήση φωτιάς, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, στην Κορινθία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.425 ευρώ».

Ο 28χρονος θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.