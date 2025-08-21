Απόστολος Βεσυρόπουλος: Η επιχείρηση διάσωσης και η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της προσπάθειας παροχής βοήθειας στον Απόστολο Βεσυρόπουλο, γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Ημαθίας, ο οποίος άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή.

Στις 12:42 το μεσημέρι το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή καρδιάς στην ακτή Καλογριάς, στη Χαλκιδική. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο, τα οποία παρά τη δυσκολία της πρόσβασης έφτασαν στο σημείο στις 13:03. Ήδη, στο σημείο βρισκόταν ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας γιατρός, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Η προσπάθεια των διασωστών συνεχίστηκε με όλα τα διαθέσιμα μέσα, χωρίς όμως ανταπόκριση. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση τονίζει την άμεση και οργανωμένη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων σε μια προσπάθεια να σωθεί ο βουλευτής, που όμως δεν απέδωσε.