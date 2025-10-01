Αποκάλυψη: Εικονικά τιμολόγια ύψους 1,5 εκατ. ευρώ μεταξύ της BARKINGWELL MEDIA του Κοκλώνη και εταιρείας «βιτρίνα»

Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν τα ευρήματα από την άρση του τραπεζικού απορρήτου που πραγματοποίησαν οι Αρχές στο πλαίσιο ερευνών για την υπόθεση έκδοσης εικονικών τιμολογίων από το φερόμενο κύκλωμα επιστροφών Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκαν πέντε εικονικά τιμολόγια πώλησης συνολικού ύψους 1.533.534,80 ευρώ, τα οποία εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2025 από την εταιρεία «MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», προς την BARKINGWELL MEDIA Α.Ε., την οποία εκπροσωπεί ο παρουσιαστής και παραγωγός Νίκος Κοκλώνης.

Εμπλοκή Κοκλώνη με στόχο επιστροφές Φ.Π.Α.;

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο των Αρχών, ο πρόεδρος της Τοπικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας «Αχαρναϊκός», ο οποίος φέρεται να διαχειριζόταν τις «εικονικές» εταιρείες, είχε τακτικές συνομιλίες με τον Νίκο Κοκλώνη σχετικά με τις επιστροφές Φ.Π.Α. που ανέμενε. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι ο εν λόγω άνδρας φέρεται να κατέβαλε μεγάλα χρηματικά ποσά στον Κοκλώνη, με σκοπό εκείνος να μεσολαβήσει σε υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ώστε να προχωρούν οι επιστροφές Φ.Π.Α.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη τέτοιων παρεμβάσεων ή οικονομικών δοσοληψιών. Παρ’ όλα αυτά, έχουν καταγραφεί φυσικές συναντήσεις των δύο ανδρών τόσο στα γραφεία της Barkingwell Media στην Κάντζα, όσο και στην πατρική οικία του πρόεδρου της τοπικής ομάδας «Αχαρναϊκός» στις Αχαρνές.

Το επόμενο βήμα

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις καθώς η Αστυνομία και οι φορολογικές αρχές εστιάζουν στις οικονομικές διαδρομές των εμπλεκόμενων εταιρειών και προσώπων.

Πώς πιάστηκε στη “φάκα” το κύκλωμα

Λεπτομέρειες για τον τρόπο δράσης της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, μέσω σύστασης «εικονικών» εταιρειών και δήλωσης ανύπαρκτων εικονικών και εμπορικών συναλλαγών μεταξύ αυτών, σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός Αττικής, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ.

Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που πραγματοποίησε την Τρίτη 30/9 ευρεία αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα –κατά περίπτωση- για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δομή και οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη συστηματικών φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου με διαφορετική μεθοδολογία ανά χρονική περίοδο δράσης, προκειμένου τα μέλη της σπείρας να αιτούνται επιστροφές μεγάλων χρηματικών ποσών από τις φορολογικές Αρχές της Χώρας, οι οποίες αφορούσαν είτε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), είτε παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος, ενώ χρησιμοποιούσαν γι’ αυτό εικονικές εταιρείες.

Χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες για να καλύψουν την δράση τους

Η εγκληματική οργάνωση προέβαινε στην ίδρυση μεγάλου αριθμού «εικονικών» εταιρειών, ώστε σε περίπτωση ελέγχου ορισμένων εξ’ αυτών να τις αδρανοποιούν και να συνεχίζουν το έργο τους με τις υπόλοιπες, ενώ μοναδικός σκοπός ύπαρξης όλων αυτών των εταιρειών ήταν η χρήση τους με σκοπό την εμφάνιση «εικονικών» εμπορικών συναλλαγών και συγκεκριμένα «εικονικών» τιμολογίων πώλησης και παροχής υπηρεσιών μεγάλης αξίας.

Χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη «εικονικής» εταιρείας, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως εκδότρια τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, οι οποίες εμφανίζονται ως λήπτριες «εικονικών» τιμολογίων, προκειμένου να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και ζημίες, με σκοπό την φοροδιαφυγή.

Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που διαχειριζόταν η οργάνωση, ξεπερνά τις -370-, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των -4.957.276,27- ευρώ.

Μάλιστα, μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των -3.771.005,32- ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των -12.132.695,20- ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, λογιστικά γραφεία, κελί κράτησης εντός σωφρονιστικού καταστήματος, γραφεία σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και οχήματα, με τη συνδρομή Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

τραπεζικές επιταγές,

πλήθος τιμολογίων,

βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών,

-2- περίστροφα,

μαχαίρι τύπου στιλέτο,

κυνηγετικό τυφέκιο,

-652- δολάρια,

-32- λίρες Αγγλίας,

πλήθος τραπεζικών καρτών,

πλήθος σφραγίδων και

το ποσό των -499.940- ευρώ.

Νίκος Κοκλώνης: “Ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων”

Σε δήλωσή του, ο CEO της Barking Well Media και τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης αναφέρει πως “το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω”.

“Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα.

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα ο,τιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος” επισημαίνει ο Νίκος Κοκλώνης και καταλήγει:

“Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου”.