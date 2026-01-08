Αποφασισμένοι για όλα οι αγρότες: Κλειστή η Αθηνών – Λαμίας για 4 μέρες, αποκλεισμένη η γέφυρα Χαλκίδας – Μπλόκο στα τελωνεία

Δυναμώνουν από σήμερα Πέμπτη 8/1 τον αγώνα τους οι αγρότες, προχωρώντας σε αποκλεισμό εθνικών οδών, βασικών κόμβων, παρακαμπτηρίων και τελωνείων.

Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι, καταγγέλλοντας ότι τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν χθες Τετάρτη δεν απαντούν στα αιτήματά τους, ενώ ζητούν απευθείας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Οι αποφάσεις λήφθηκαν στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων που πραγματοποιήθηκαν χθες το απόγευμα και εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιμένει στη γραμμή του «συντεταγμένου διαλόγου», με το σκηνικό να παραμένει εκρηκτικό και τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

Εύβοια: Έκλεισε η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας

Οι αγρότες σήμερα στις 10 το πρωί έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα όπως είχαν προαναγγείλει με προοπτική να είναι κλειστή για δύο ημέρες διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Τετραήμερος αποκλεισμός της Αθηνών- Λαμίας

οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου προχώρησαν σε τετραήμερο αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και στους παρακαμπτήριους δρόμους.

Η Τροχαία έχει ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας. Στο ρεύμα από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης – Ορχομενός – Λιβαδειά – Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό στο ύψος της Ριτσώνας (75ο χλμ.).

Στο ρεύμα προς Λαμία, η εκτροπή ξεκινά από τη Ριτσώνα, με τα οχήματα να κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με προσωρινό τελικό προορισμό την περιοχή του Μπράλου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση των αγροτών στο μπλόκο της Θήβας.

Στον Μπράλο της Λαμίας, οι αγρότες αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πανελλαδικού Συντονιστικού. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα έναρξης, έχει ζητηθεί η συγκέντρωση όλων των αγροτών του μπλόκου από τις 9:00 το πρωί.

Οι αγρότες χαρακτηρίζουν τον Μπράλο ως κομβικό σημείο του εθνικού οδικού δικτύου και, βάσει των αποφάσεων που ελήφθησαν στα Μάλγαρα, αναμένουν ενισχύσεις από το μπλόκο της Καρδίτσας, καθώς και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας πριν από το μεσημέρι.

Η τροχαία προχώρησε ήδη σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75ό χιλιόμετρο.

Όσον αφορά στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπάρξουν νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας παραμένοντας στην Εθνική οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και προχωρώντας σε νέες δράσεις, μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, για σήμερα στις 11:00 προγραμματίζεται αποκλεισμός των σηράγγων στην κοιλάδα των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Προηγουμένως θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των αγροτών στις 10:00 το πρωί στο μπλόκο της Νίκαιας, από όπου θα κινηθούν οργανωμένα προς το σημείο.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, αναφέροντας ότι αυτές δεν καλύπτουν τα αιτήματα που έχουν θέσει στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Παράλληλα συνεχίζουν τις δράσεις τους, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού των μπλόκων, δηλώνοντας ότι θα επανεξετάσουν τη στάση τους μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες των επόμενων ημερών.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτ. Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι αποφάσισαν, μετά τις συνελεύσεις τους, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν με τρακτέρ στον Μπράλο και οι αγρότες των Τρικάλων στο Μουργκάνι. Όπως τονίζουν, δεν ικανοποιήθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις στο πλαίσιο των αιτημάτων που υπέβαλαν, ενώ δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Κλείνει και η Ιονία Οδός

Στους δρόμους βρίσκονται και οι αγρότες από το μπλόκο του Αγγελόκαστρου, οι οποίοι αναμένεται εντός της ημέρας να προχωρήσουν σε αποκλεισμό της Ιονίας Οδού. Αρχικά θα διακοπεί η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο και στη συνέχεια θα επιχειρηθεί το κλείσιμο και του παραδρόμου που διέρχεται από το Αγρίνιο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Οι κινητοποιήσεις αφορούν 48ωρους αποκλεισμούς, με αγρότες και κτηνοτρόφους να δηλώνουν ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν τους καλύπτουν.

Στην Πάτρα, αντίστοιχες δράσεις αναμένονται από το μεσημέρι έως το απόγευμα σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Στην Ηλεία, οι αγρότες προχωρούν σήμερα, Πέμπτη, σε αποκλεισμό της εισόδου του Πύργου τόσο από την παλιά όσο και από τη νέα εθνική οδό, ενώ κλείνει και η Κορίνθου – Τριπόλεως στον κόμβο Νεστάνης.

Αποκλεισμοί των τελωνείων

Στο μπλόκο του Προμαχώνα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν από τις 12:00 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ι.χ επιβατικών οχημάτων θα αποφασίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού το τι μέλλει γενέσθαι.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8:00 έως τις 18:00 το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα ι.χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά στις 11:00, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα ι.χ επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διέλευσης των ι.χ επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 18:00, με αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.