Ανακοιώθηκαν τα μέτρα στήριξης για τους αγρότες: Στα 8,5 λεπτά η κιλοβατώρα – Μέσω εφαρμογής επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου στην αντλία

Στην εξειδίκευση του πακέτου μέτρων στήριξης για τους αγρότες προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης 7/1 η κυβέρνηση, με στόχο να μπει τέλος στα μπλόκα που έχουν στηθεί ανά τη χώρα.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.

Χατζηδάκης: 16 αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί, 4 υπό επεξεργασία, 7 εκτός δημοσιονομικού ορίου

Όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, το αγροτικό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο, σημείωσε πως η κυβέρνηση και η ΝΔ έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ και υπογράμμισε ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες το 2025 φτάνουν τα 3,82 δισ. ευρώ.

Ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκίνησε με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζοντας πίνακα με τις πληρωμές.

«Το 2025 έγιναν πληρωμές της τάξεως των 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό όμως όλοι να ξέρουν μερικά στοιχεία που συνδέονται με το νέο σύστημα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρξε καθυστέρηση ενός μήνα στις αγροτικές πληρωμές σε σχέση με το 2024, οι οποίες ξεκίνησαν φέτος στα τέλη Νοεμβρίου μετά από επιστολή προς την Κομισιόν και διευκρίνισε ότι η Ελλάδα λαμβάνει τα ίδια κονδύλια από την ΕΕ για άμεσες ενισχύσεις, ενώ τα επιπλέον ποσά του 2025 προέρχονται από ΕΛΓΑ και άλλα εθνικά μέτρα.

«Αν είχαμε πληρώσει χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε τον κίνδυνο για νέα πρόστιμα ή μερική αναστολή για τους αγρότες. Οι αγρότες μας θα παίρνουν τα ίδια χρήματα που έπαιρναν και τα προηγούμενα χρόνια. Οι πραγματικοί παραγωγοί τα βγουν κερδισμένοι γιατί τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας πως θα διερευνηθούν όλες οι περιπτώσεις όσων έπαιρναν επιδοτήσεις χωρίς να τα δικαιούνται.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ακόμα ότι είχαν κατατεθεί 27 διαφορετικά αιτήματα από αγροτοσυνδικαλιστές, στα οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη απαντήσει. «Τέσσερα από τα 27 αιτήματα είναι υπό επεξεργασία», ανέφερε.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι 7 από τα αγροτικά αιτήματα είναι εκτός δημοσιονομικού και ευρωπαϊκού πλαισίου, χαρακτήρισε βασική μεταρρύθμιση τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ λόγω αυξημένης αξιοπιστίας με θετική αποδοχή από την Κομισιόν και διεμήνυσε ότι η κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας δεν είναι εφικτή, καθώς αποτελεί υποχρέωση σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική επιτροπή αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για έναν δυναμικό αγροτικό τομέα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Τσιάρας: Κοστολογημένα τα μέτρα, στόχος η βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής

Στη συνέχεια, πήρε τον λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος δήλωσε ότι σήμερα παρουσιάζεται πακέτο που αφορά όλους τους αγρότες της χώρας.

Όπως είπε, δεν περιορίζεται στη διαχείριση του σήμερα, αλλά στην οικοδόμηση βιώσιμου μέλλοντος για την αγροτική παραγωγή, με διάλογο για τη νέα ΚΑΠ, την κατάρτιση και την κλιματική κρίση, πανελλαδικές συνδιασκέψεις με αγρότες, στόχο την ενίσχυση της διεθνούς θέσης των ελληνικών προϊόντων, την επιστροφή στην κανονικότητα και τη μετάβαση από την επιδοματική πολιτική στην ανάπτυξη, με κοστολογημένα μέτρα για αυξημένο εισόδημα και υπεραξία.

«Η επιδίωξή μας είναι να μεταβούμε από την κρίση στην κανονικότητα (…) Τα μέτρα που παρουσιάζουμε σήμερα είναι κοστολογημένα και εφαρμόσιμα. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορούν να ληφθούν και άλλα μέτρα τον καλούμε να τα παραθέσει κοστολογημένα, αναλύοντας και από πού θα βρεθούν οι πόροι γι’ αυτά» σχολίασε.

Ο κ. Τσιάρας παρουσίασε τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα:

Ενίσχυση υποδομών

Σε εξέλιξη βρίσκονται 98 έργα (ΠΑΑ) με προϋπολογισμό περίπου 1 δις ευρώ και 5 μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ (Νέστος, Υπέρεια–Ορφανά , Ταυρωπός, η λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών και το φράγμα Αγίου Ιωάννη στο Λασίθι και το Μιναγιώτικο) Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας:

Σχεδόν 500 εκατ. ευρώ από ΤΑΑ για εκσυγχρονισµό, µεταποίηση, αναδιάρθρωση καλλιεργειών, υδατοκαλλιέργειες κ.α. + Ταµείο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Ψηφιακή υπηρεσία εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Μητρώο Εμπόρων Ζώντων Ζώων, Εφαρμογή Greek Farms, Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο κ.α. Ενίσχυση του συνεταιριστικού κινήματος

Νέος νόμος που επέτρεψε την ίδρυση της ΕΘΕΑΣ Επικαιροποιήση του θεσμικού πλαισίου των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

‘Ίδρυση Διεπαγγελματικών Οργανώσεων για τα σημαντικότερα των προϊόντων μας (κρέατος και φέτας). Ανοίγουμε νέες αγορές για τους παραγωγούς μας

Υπογράψαμε πρωτόκολλα εξαγωγών σε 15 χώρες, με πάνω από 60 αιτήματα για αγροτικά προϊόντα ελληνικής προέλευσης. Για πρώτη φορά μετά το 1984 είχαμε θετικό αγροτικό ισοζύγιο

Τα αγροδιατροφικά προϊόντα ξεπέρασαν τα 11,2 δισ. ευρώ σε εξαγωγές, σχεδόν το ένα τέταρτο της συνολικής ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασε επίσης 11 πρωτοβουλίες στήριξης των αγροτών και ενίσχυσης του εισοδήματός τους:

1.Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13 σε 6% από το 2021

2.Μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας από το 2022. 3.Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% από το 2022

4.Αναστολή, για τα φορολογικά έτη 2019–2022 και μονιμοποίηση από το 2023 της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς

5.Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% από το 2023

6.Αύξηση από το 2024 του επιδόματος μητρότητας στους αγρότες στους 9 μήνες, στο ύψος του κατώτατου μιθού

7.Τιμολόγιο «ΓΑΙΑ» που θεσμοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2024. Η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για 2 έτη. Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα.

8.Θεσμοθετήθηκε από το 2025 η δυνατότητα ρυθμίσεων των κόκκινων δανείων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών που βρίσκονται σε ειδικούς εκκαθαριστές

9.Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες από το 2022 – από 11/2025 η επιστροφή γίνεται στο 150% των ανώτατων ορίων

10.Μείωση 50% το 2026 και κατάργηση το 2027 του ΕΝΦΙΑ. Αφορά κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και 1.700 σε Έβρο, Δυτ. Μακεδονία κ.α.)

11.Αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος των αγροτών από το φορολογικό έτος 2026 με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τους νέους





Τα μέτρα για τους αγρότες

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε έξι μέτρα στήριξης για τον αγροτικό τομέα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής και τη μείωση του κόστους για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους:

Πρώτον, προβλέπεται αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης. Από αυτά, 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στους κτηνοτρόφους και άλλα 80 εκατ. ευρώ σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς.

Δεύτερον, η ΔΕΗ επεκτείνει για δύο χρόνια την κάλυψη σταθερής τιμής στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ, ενώ μειώνει την τιμή της κιλοβατώρας στα 8,5 λεπτά για τους αγρότες που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Τρίτον, προωθούνται άμεσα αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να θεσπιστεί αποζημίωση στο 100% και να αυξηθεί το όριο αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ, καλύπτοντας το σύνολο των παραγωγών.

Τέταρτον, δρομολογούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα, όπως νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, στήριξη θερμοκηπίων, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση και προώθηση συλλογικών σχημάτων.

Πέμπτον, επανέρχεται η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, μέτρο που αναμένεται να μειώσει σημαντικά το λειτουργικό κόστος των παραγωγών.

Έκτον, αναπτύσσεται το Εθνικό Σύστημα Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας, το οποίο στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων και στη διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων.

Πετραλιάς: Επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία»

-Κάθε αγρότης θα κατεβάσει στο κινητό του τη νέα εφαρμογή που θα δημιουργηθεί μέσω του myDATA app – η εφαρμογή θα παράγει ένα κωδικό QR που ο αγρότης θα δίνει στο πρατήριο.

-Μέσω διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο ότι: ο πελάτης είναι αγρότης, δικαιούχος έκπτωσης, ότι το προϊόν είναι diesel κίνησης και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο έκπτωσης.

-Έκπτωση δίνεται «στην αντλία», με την έκδοση του τιμολογίου (στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο κωδικός QR).

-Για τους πρατηριούχους, θα αναπτυχθεί ειδική διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής του ΕΦΚ σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα.

-Χρονοδιάγραμμα: Από την 1η Νοεμβρίου του 2026, μετά την υποβολή του νέου ΟΣΔΕ 2026 (μέχρι τότε το υπάρχον σύστημα).



Σύσταση επιτροπής που θα επανεξετάσει τα όρια της επιδότησης του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια.

Παπαστεργίου: Barcode σε όλα τα ελληνικά προϊόντα

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου εξήγησε ότι με το καινοτόμο σύστημα Εθνικής Ιχνηλάτησης καταγράφεται τι συμβαίνει με τα ελληνικά προϊόντα, καθώς σήμερα δεν αναγράφεται με σαφήνεια η προέλευση, και γι’ αυτό εισάγεται κωδικοποίηση ώστε κάθε ελληνικό προϊόν να διαθέτει μοναδικό barcode που το ακολουθεί από το χωράφι στο ράφι, επιτρέποντας να γνωρίζουμε πόσα προϊόντα στα ράφια είναι ελληνικά και πόσα φέρουν εισαγόμενο barcode.

Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή Agro-Verify

