Από την Ελβετία στο Παγκράτι: Τα βεγγαλικά σε μπαρ που λίγο έλειψε να γράψουν τραγωδία και στην Ελλάδα

Συγκλονισμένος είναι όλος ο πλανήτης με το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στοΚραν Μοντανά της Ελβετίας, όταν στο κλαμπ «Le Constellation» η πυρκαγιά που ξεκίνησε από αβλεψία σερβιτόρων στοίχισε (μέχρι τώρα) 47 ζωές. Μάλισταείχε σημειωθεί ένα παρόμοιο περιστατικό και στο Παγκράτι, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

Ειδικότερα, στις 24 Νοεμβρίου του 2024, παραλίγο να σημειωθεί παρόμοια τραγωδία στη χώρα μας, όταν ξέσπασε φωτιά σε γνωστό μπαρ στο Παγκράτι στον στολισμό της οροφής από βεγγαλικό που υπήρχε πάνω σε τούρτα.

Συγκεκριμένα, ένας σερβιτόρος μετέφερε μία τούρτα προς μία παρέα, όταν ένα από τα βεγγαλικά προκάλεσε φωτιά σε στολισμό που υπήρχε στην οροφή. Η φωτιά άμεσα πήρε διαστάσεις, με τους θαμώνες να αναζητούν τρόπο διαφυγής.

Όταν αντιλήφθηκε ο κόσμος που βρισκόταν μέσα στο μπαρ τι είχε συμβεί, φώναζε και αναζήτησε τρόπους διαφυγής, με ορισμένους να σπάνε τις τζαμαρίες ώστε να μπορέσουν να βγουν έξω.

«Είχε πιάσει όλη η οροφή φωτιά»

Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία μιας θαμώνα για το περιστατικό στο Παγκράτι, όπου ένα μπαρ πήρε φωτιά από τούρτα γενεθλίων. Η κοπέλα που βρισκόταν εκεί τη στιγμή της φωτιάς περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε στο εσωτερικό του μαγαζιού.

«Αυτός επειδή ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον. Γενικά γινόταν χαμός μέσα στο μαγαζί. Δε χωρούσες να περάσεις. Προσπάθησε κάπως να χωθεί και έτσι ανέβασε την τούρτα πιο ψηλά. Με το χέρι του την ώρα που το ανεβάζει παίρνει φωτιά ένα λουλούδι που κρεμόταν. Με το που το βλέπω πάω στην πόρτα, τώρα αυτό δύο δευτερόλεπτα; Ήμουν η πρώτη που άνοιξε την πόρτα», ανέφερε αρχικά η κοπέλα για τη στιγμή της έναρξης της πυρκαγιάς.

Η κοπέλα συνέχισε περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν: «Γυρνάω να φωνάξω τη φίλη μου να έρθει έξω και είχε πιάσει όλη η οροφή φωτιά. Έβλεπα αυτό το πράγμα το πλαστικό να πέφτει πάνω σε άτομα. Τους έκαιγε. Όλοι μου έλεγαν έχω καεί γιατί αισθάνομαι κάψιμο. Νομίζω μιας κοπέλας άρπαξε και το μαλλί».

Αναφορικά με τις εξόδους που είχε το μαγαζί δήλωσε: «Μία έξοδο (κινδύνου) είχε και γινόταν της τρελής, από πίσω έσπαγαν τζάμια όλοι. Στην τουαλέτα δεν είχαν καταλάβει και άκουγαν φωνές».

Συνεχίζοντας την περιγραφή της περιέγραψε πως είδε με αίματα μία κοπέλα η οποία πατήθηκε ενώ τόνισε πως πλέον όταν θα πηγαίνει σε μαγαζιά θα κάθεται δίπλα στην έξοδο.

«Ο υπάλληλος δεν έφταιγε. Του είπαν βάλε την τούρτα μέσα, βάλε και τα βεγγαλικά έτσι όπως τα έχουν φέρει», είπε και ανέφερε ότι θα μπορούσαν να του πουν οι υπεύθυνοι του μαγαζιού να μην χρησιμοποιήσει τα βεγγαλικά.

Σημειώνεται ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του σερβιτόρου του μπαρ στο Παγκράτι, ο οποίος φέρεται να είναι υπεύθυνος για την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής. Ο σερβιτόρος αντιμετωπίζει την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια, καθώς η φωτιά θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.