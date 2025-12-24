Νεότερα για τη 14χρονη που νοσηλεύεται στο “Παίδων” – Είχε βγει για κάλαντα και έπεσε από πατίνι

Νεότερα στοιχεία για το κορίτσι που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο δρόμο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία” τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/12) ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, και με βάση τα όσα υποστηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ, το κορίτσι φαίνεται να θυμήθηκε πως προκλήθηκε ο τραυματισμός του. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η 14χρονη, η ίδια βρήκε ένα πατίνι ενεργοποιημένο σε πεζοδρόμιο, το πήρε και από αυτό έπεσε και προκλήθηκε ο τραυματισμός της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια αιτία τραυματισμού αναφέρεται και στη διακομιδή του ΕΚΑΒ που μετέβη στο σημείο για να μεταφέρει την ανήλικη στο νοσοκομείο.

Αρχικά λόγω των σοβαρών θλαστικών τραυμάτων στο κεφάλι της έγινε λόγος για παράσυρση από όχημα. Να θυμίσουμε ότι η 14χρονη εντοπίστηκε από εργαζόμενο του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία” ο οποίος της έδωσε τις πρώτες βοήθειες.

Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα της και τα αδέλφια της. «Είναι τυχερό το κορίτσι που πέρασε από το σημείο η νοσηλεύτρια. Μπράβο στη νοσηλεύτρια», επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ