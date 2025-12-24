Σοβαρά τραυματισμένη στο “Παίδων” 14χρονη που είχε βγει για τα κάλαντα – Φέρεται να παρασύρθηκε από όχημα

Ένα 14χρονο κορίτσι που είχε βγει για να πει τα κάλαντα τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/12) εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένο στο δρόμο, όπως ενημέρωσε η ΠΟΕΔΗΝ.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, την εντόπισε νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του Παίδων «Αγίας Σοφίας» που πήγαινε για δουλειά και της προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο, όπου το προσωπικό έσπευσε να αντιμετωπίσει τα τραύματά της. Το κορίτσι φέρει τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα της και τα αδέλφια της. «Είναι τυχερό το κορίτσι που πέρασε από το σημείο η νοσηλεύτρια. Μπράβο στη νοσηλεύτρια», επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ και συμπληρώνει ότι πιθανότατα πρόκειται για τραυματισμό από ασυνείδητο οδηγό.