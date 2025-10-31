Απεργία ταξί στις 5 και 6 Νοεμβρίου – Ποια τα αιτήματα των οδηγών

Σε νέα κινητοποίηση προχωρούν οι οδηγοί ταξί στις 5 και 6 Νοεμβρίου όπως προανήγγειλε χθες ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Μάλιστα, σε ανακοίνωση του το ΣΑΤΑ παρουσίασε τους λόγους που οι οδηγοί προχωρούν στην κινητοποίηση ζητώντας άμεσες λύσεις σε 5 βασικούς άξονες που αφορούν τον κλάδο των ταξί.

Παράλληλα, τονίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου συγκέντρωση στη λεωφόρο Αθηνών.

Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ο ΤΑΞΙΤΖΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΓΙΑΣ ΟΥΤΕ ΖΗΤΙΑΝΟΣ

(48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 5 & 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 – ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 6 ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 10 Π.Μ. ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΠ. ΠΑΤΣΗ & ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΤΑΞΙ ΜΑΣ

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), εκτελώντας την ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22ης Σεπτεμβρίου και έπειτα από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29-10-2025, προχωρά σε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση.

Η κυβέρνηση, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη, βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί και χαρίζει την δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, σε εφαρμογές πολυεθνικών με σκοπό την μετάβαση του μεταφορικού έργου στα ΕΙΧ.

Η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί από 1-1-2026, χωρίς ρεαλιστικό σχέδιο μετάβασης, είναι μια απόφαση – κόλαφος για τον κλάδο. Είναι μια απόπειρα εξόντωσης χιλιάδων επαγγελματιών, που παλεύουν καθημερινά για το μεροκάματο μέσα σε συνθήκες ακρίβειας, υπερφορολόγησης και αθέμιτου ανταγωνισμού.

~ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΥΣΕΙΣ

🔹ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ:

Άμεση παράταση της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.

🔹ΚΥΑ Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).

🔹ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ:

Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) – Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ.

🔹ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙΔΕΣ:

Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς.

🔹ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ – ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ:

Υπεράσπιση του ν.4530/2018 που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και βελτίωση του όπου απαιτείται.

Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό.

Το τρίωρο προκράτησης των ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό να ισχύσει σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με κατώτερη αποζημίωση τα 150 ευρώ.

Η Ακατανόητη Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που Χτυπά τον Κλάδο μας.

Η πρόσφατη παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο ΣΑΤΑ και στα ΡαδιοΤαξί δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται μια τέτοια κίνηση που στοχεύει ευθέως τον δίκαιο αγώνα μας. Πίσω από τις επίσημες δικαιολογίες, κρύβονται μεγάλα συμφέροντα πολυεθνικών κολοσσών που επιδιώκουν να εξαφανίσουν τους μικρομεσαίους και να επιβάλουν έναν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος μας.

Η επίσημη ανακοίνωση της Επιτροπής για τον έλεγχο φορέων και ενώσεων ταξί είναι προκλητική και προσβλητική για ολόκληρο τον κλάδο. Επιχειρεί να σπιλώσει τη φήμη και την τιμή μας, αφήνοντας υπόνοιες στην κοινή γνώμη για παρεμπόδιση ανταγωνισμού, χωρίς καμία ουσιαστική βάση. Μια τέτοια τακτική δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν και δείχνει ξεκάθαρα πως πίσω από αυτή την επίθεση κρύβονται αλλότρια συμφέροντα.

Δεν θα αφήσουμε κανέναν να διαλύσει το επάγγελμά μας__

Δεν θα υποχωρήσουμε – Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι._

Όσο εκείνοι νομοθετούν ενάντια στο Ταξί, εμείς θα είμαστε στους δρόμους.____

Καταγγέλλουμε την απόλυτη σιωπή και συντονισμένη Ομερτά που επιβάλλουν η Ομοσπονδία και η κυβέρνηση, κρυμμένοι πίσω από ψεύτικες υποσχέσεις και κρυφές συμφωνίες, απέναντι στην καταστροφική πολιτική που εξαντλεί τον κλάδο μας.

Καλούμε τους συναδέλφους σε γενικό ξεσηκωμό, με τη 48ωρη απεργία ως πρώτο σταθμό αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας δεν περιμένει. Ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι, θα ανατρέψουμε τα σχέδια που μας θέλουν υποταγμένους και σιωπηλούς.

Το Σ.Α.Τ.Α. απευθύνει κάλεσμα ενότητας και μάχης προς όλα τα σωματεία ταξί της χώρας. Η επίθεση που δεχόμαστε ως κλάδος δεν έχει σύνορα – δεν κάνει διακρίσεις.

Είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, είτε Πάτρα, είτε νησιά: ο στόχος είναι κοινός – η υπεράσπιση του επαγγέλματος.

ΤΕΛΟΣ Η ΑΝΟΧΗ – ΤΕΛΟΣ Η ΥΠΟΜΟΝΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΔΙΚΑΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ