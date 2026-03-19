Απεργία ταξί: Σε εξέλιξη η πορεία των οδηγών προς το “Ελευθέριος Βενιζέλος” (φωτογραφίες)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία των οδηγών ταξί προς το αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, με περίπου 250 οχήματα να κατευθύνονται προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της απεργία διαρκείας του ΣΑΤΑ, η οποία ξεκίνησε από τις 6 το πρωί της Τρίτης, 19 Μαρτίου και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, 20 Μαρτίου.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, την Παρασκευή θα γίνει νέα συγκέντρωση στη Βουλή, ενώ οι απεργιακές κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν την επόμενη εβδομάδα, όταν θα ψηφίζεται το νομοσχέδιο στη Βουλή. Οι αυτοκινητιστές έχουν ζητήσει να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία ώστε, όπως αναφέρουν, «να μάθουν όλοι ποιοι ψήφισαν να βάλουν τέλος στις ζωές μας».

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν πορεία προς τη Βουλή. Οι επαγγελματίες εκφράζουν τη διαφωνία τους στις διατάξεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.