Απεργία στο λιμάνι του Πειραιά – Παραμένουν δεμένα τα πλοία

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα (6/2) οι λιμενεργάτες του Πειραιά, λόγω της 24ωης απεργίας που κήρυξαν για την ίδια μέρα τα εργατικά κέντρα της περιοχής και η ΑΔΕΔΥ για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα.

Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά, στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και στην Ελευσίνα επίσης στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ηρώων.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Όπως αναφέρει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ: «ύστερα από αιτήματα Σωματείων Εργαζομένων σε υπηρεσίες του Πειραιά και της Σαλαμίνας και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και άλλων φορέων, κηρύσσει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026, για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας όλων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής, προκειμένου να εκφράσουν όλοι μαζί την αντίθεσή τους στις εξελίξεις ενάντια στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών που εξελίσσονται στην περιοχή.

Το δίλημμα αν το λιμάνι του Πειραιά θα είναι ιδιοκτησία της κινέζικης Cosco ή των Αμερικάνων, ποιος θα βγει κερδισμένος στον ανταγωνισμό από τα σχέδια των ΗΠΑ για λιμάνι στην Ελευσίνα, δεν είναι δίλημμα των εργαζομένων. Δε διαλέγουμε αν θα κλέβουν τον ιδρώτα μας Αμερικάνοι ή Κινέζοι, αν θα μας σύρουν στον πόλεμο με ιδιωτική ή κρατική ιδιοκτησία στα λιμάνια, στα ναυπηγεία, σε όλες τις κρίσιμες υποδομές».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι: «Ταυτόχρονα, οι τελευταίες εξελίξεις με τη φωτιά που ξέσπασε στα καζάνια της εταιρείας Coral Gas, στο Πέραμα, δίπλα σε σπίτια, αθλητικούς χώρους και στο λιμάνι, είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Σε μια περιοχή που πάνω από 140 καζάνια συνυπάρχουν με χιλιάδες ζωές ανθρώπων που κατοικούν και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή αλλά και σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τα καζάνια της Oil One στη Δραπετσώνα που σκορπούν τον καρκίνο, δημιουργούν ένα ασφυκτικό κοκτέιλ με τεράστιους κινδύνους.

Καλούμε τους εργαζόμενους της περιοχής να ενώσουν αγωνιστικά τη φωνή τους, μετέχοντας στην 24ωρη απεργία στις 6 Φεβρουαρίου, ημέρα κοινής δράσης των λιμενεργατών σε Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, χώρα των Βάσκων, Μαρόκο ενάντια στην αξιοποίηση των λιμανιών για ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, πολέμους και επεμβάσεις, ενάντια στους διαρκώς οξυνόμενους ανταγωνισμούς μεταξύ ΗΠΑ και των συμμάχων τους και Κίνας – Ρωσίας για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών, δρόμων μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων και πρώτων υλών

Καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν την ίδια μέρα, στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσουν τα σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της περιοχής».