Απεργία στην Hellenic Train για την επέτειο των Τεμπών – Χωρίς τρένα το Σάββατο
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Με ανακοίνωση της η Hellenic Train ανακοινώνει ότι δεν θα έχει τρένα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της απεργίας για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.
