Απαγόρευση χρήσης drones σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιά

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προχωράει στην απαγόρευση πτήσεων drones κοντά σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σχετικό δελτίο έχει αποσταλεί σε περισσότερους από 12.000 εκμεταλλευόμενους drone στην Ελλάδα, «με στόχο την άμεση και ευρεία διάχυση κρίσιμων πληροφοριών για την ασφαλή επιχειρησιακή χρήση τους».



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΠΑ:



«Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών, κυρίως σε δασικές εκτάσεις, η ΑΠΑ υπενθυμίζει ότι η χρήση drone σε περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιά απαγορεύεται, εκτός εάν έχει προηγηθεί άδεια και συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές. Η ανεξέλεγκτη πτήση μπορεί να παρεμποδίσει κρίσιμες επιχειρήσεις εναέριας πυρόσβεσης και να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους ισχυρούς κατά τόπους ανέμους, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν δραστικά την ταχύτητα και κατεύθυνση εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη αδειοδοτήσει τη χρήση ΣμηΕΑ για την πρόληψη και ανίχνευση πυρκαγιών, τα οποία επιχειρούν υπό την Πολιτική Προστασία σε περίπου 150 σημεία ανά την ελληνική επικράτεια, ενισχύοντας σημαντικά την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Οι χειριστές και εκμεταλλευόμενοι ΣμηΕΑ καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το Ενημερωτικό Δελτίο της ΠΑΠΑ και να εφαρμόζουν με συνέπεια τις οδηγίες και συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος».