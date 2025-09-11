Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση απόπλου του πλοίου “Ελένη” λόγω βλάβης – Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες που ταξίδευαν για Αίγινα

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

DEBATER NEWSROOM

Ταλαιπωρία περίμενε τους 64 επιβάτες του πλοίου “Ελένη” που θα αναχωρούσε από τον Πειραιά για την Αίγινα.

Το πλοίο εμφάνισε μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί απαγόρευση απόπλου και να μην ξεκινήσει ποτέ το ταξί του για το νησί.

Οι 64 επιβάτες του πλοίου περιμένουν στο λιμάνι άλλο πλοίο, προκειμένου να μεταφερθούν στον προορισμό τους.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το Λιμενικό:

«Απαγόρευση απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΕΝΗ στο λιμάνι του Πειραιά λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλοίο θα εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Αίγινα με 64 επιβάτες, 10 ΙΧ, 12 φορτηγά και 5 δίκυκλα. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό του με μέριμνα της εταιρείας».

ΕΛΛΑΔΑ

