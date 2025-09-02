Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 94 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς τον Πόρο

Δεν έχει ζητήσει συνδρομή από τις λιμενικές αρχές

DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς υπήρξε μηχανική βλάβη σε πλοίο από την Ύδρα με προορισμό τον Πόρο και τον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, στο πλοίο υπάρχουν 94 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος και συνεχίζει την πορεία του προς τον Πόρο με μειωμένη ταχύτητα.

Μάλιστα, δεν έχει ζητήσει συνδρομή από τις λιμενικές αρχές.

