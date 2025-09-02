Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 94 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς τον Πόρο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές καθώς υπήρξε μηχανική βλάβη σε πλοίο από την Ύδρα με προορισμό τον Πόρο και τον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, στο πλοίο υπάρχουν 94 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος και συνεχίζει την πορεία του προς τον Πόρο με μειωμένη ταχύτητα.

Μάλιστα, δεν έχει ζητήσει συνδρομή από τις λιμενικές αρχές.