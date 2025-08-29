Αντώνης Τρίτσης: Γιατί το αυτοκίνητό του είναι για πάνω από 30 χρόνια “παρκαρισμένο” σε γκαράζ του Δήμου Αθηναίων (φωτογραφίες)

Ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο, που ανήκε στον αείμνηστο Δήμαρχο Αθηναίων Αντώνη Τρίτση, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σημασία της μνήμης και της ιστορίας της πόλης. Το όχημα παραμένει για δεκαετίες εγκαταλελειμμένο σε υπόγειο πάρκινγκ του Δήμου Αθηναίων, αποτελώντας ένα «βουβό τεκμήριο» μιας άλλης εποχής.

Η Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων, Λένα Χαλβατζά, ανασύρει μνήμες μέσω του DEBATER και φωτίζει την ιστορία πίσω από το ιστορικό αυτοκίνητο:

«40 χρόνια κλεισμένα υπηρεσία στο Δήμο. Από τον Μπέη και μετά, 13 δημάρχους έχω υπηρετήσει… Το αυτοκίνητο αυτό υπάρχει από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου υπάλληλο, την εποχή που ζούσε ο αείμνηστος Δήμαρχος Τρίτσης… Ο ίδιος κυκλοφορούσε με ένα μηχανάκι. Το αυτοκίνητο ήταν το ιδιωτικό του και δεν το έπαιρνε ποτέ. Ο θάνατος ήταν αιφνίδιος και παρέμεινε εκεί κάτω στο υπόγειο.»

Η κα Χαλβατζά θυμάται ότι το 2016, ούσα Διευθύντρια, είχε προσπαθήσει με συναδέλφους να διερευνήσει το καθεστώς του οχήματος, καθώς η έλλειψη υπηρεσιακών αυτοκινήτων στα χρόνια των μνημονίων έκανε ακόμη και ένα παρατημένο όχημα χρήσιμο. Όμως, παρά τις επαφές με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν επίσημα στοιχεία.

«Αυτό που καταφέραμε να μάθουμε τότε είναι ότι ήταν ιδιοκτησία του Ιδρύματος Τρίτση… Η σκέψη μας ήταν να μπει σε κάποιο μουσειακό χώρο. Δεν έπρεπε να είναι έτσι παρατημένο σε ένα υπόγειο σταθμό πάρκινγκ.»

Πρόσφατα, ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης, ο κ. Πετρίδης, πήρε την πρωτοβουλία να καθαρίσει το αυτοκίνητο και να το φροντίσει, γεγονός που συγκίνησε τη Διευθύντρια:

«Όταν άνθρωποι κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που έχουν υποχρέωση, πρέπει να το αναδεικνύουμε γιατί είναι προς μίμηση… και δεν είναι οποιοδήποτε αυτοκίνητο.»

Η ανάρτηση της ίδιας προκάλεσε άμεση αντίδραση και από τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Δούκα:

«Μόλις είδε την ανάρτηση, με πήρε τηλέφωνο και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Μου είπε ότι δεν γνώριζε για το αυτοκίνητο. Ο Γενικός Γραμματέας μάλιστα μάς διαβεβαίωσε ότι θα το φτιάξουμε και θα το εκθέσουμε, γιατί αποτελεί την ιστορία της πόλης.»

Η κα Χαλβατζά υπενθύμισε πως η ιστορία της Αθήνας δεν πρέπει να μένει θαμμένη στα υπόγεια, αλλά να αναδεικνύεται με κάθε ευκαιρία:

«Είναι καλό να θυμόμαστε την ιστορία μας και να μην χάνεται στα υπόγεια.»

Ο Αντώνης Τρίτσης, αν και διετέλεσε δήμαρχος μόλις έναν χρόνο (1990–1991), άφησε πίσω του ένα όραμα που, όπως επισημαίνει η ίδια, θα μπορούσε να έχει αλλάξει την πορεία της Αθήνας. Σήμερα, το αυτοκίνητό του, καθαρισμένο και έτοιμο να βγει στο φως, έρχεται να θυμίσει ότι η μνήμη είναι ζωντανή μόνο όταν τη φροντίζουμε.