Παρατημένο για δεκαετίες το τζιπ του Αντώνη Τρίτση – Στο γκαράζ του δήμου Αθηναίων (βίντεο)

Ξεχασμένο για δεκαετίες στο υπόγειο γκαράζ του δήμου Αθηναίων στη Λιοσίων 22 είναι το προσωπικό αυτοκίνητο του αείμνηστου δημάρχου Αντώνη Τρίτση.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που ανάρτησε η υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων Λένα Χαλβατζά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, το τζιπ με τη μεγάλη ιστορία από τον θάνατο του Τρίτση, τον Απρίλιο του 1992, δεν φαίνεται να έχει μετακινηθεί ποτέ.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, “όσο υπάρχουν άνθρωποι με αξίες και σεβασμό μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Πριν λίγο έλαβα το βίντεο που βλέπετε μαζί με το παρακάτω μήνυμα από τον συνάδελφο Mpampis Perdikis.

Έπλυνα κυρία Διευθυντρια το αμάξι εις μνήμη ενός δημοκράτη και συντρόφου όπως αρμόζει στο μακαρίτη δήμαρχο Τρίτση, δεν ήξερα τη ιστορία του αμαξιού.. Αν τη γνώριζα θα το είχα κάνει απ τη αρχή. Με βοήθησε και ο Δημητριος Τασιούλης.

Ο Αντώνης Τρίτσης διετέλεσε Δήμαρχος Αθηναίων την Περίοδο 1 Ιανουαρίου 1991 – 7 Απριλίου 1992.

Στο υπόγειο γκαράζ της Λιοσίων 22 συγκεκριμένα σε μια γωνιά που πρώτου υπογείου, βρίσκεται, φαντάζομαι από τον θάνατο του, το ιδιωτικό του αυτοκίνητο με τις πινακίδες ακόμη επάνω του όπως μπορείτε να διακρίνετε. Παρά τα κλεισμενα ήδη 40 Χρόνια υπηρεσίας μου στο Δήμος Αθηναίων, δεν μπορώ να σας πω γιατί παρέμεινε ακόμη εκεί. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την προηγούμενη φορά που κάποιος σκέφτηκε και φρόντισε να το πλύνουμε είναι ο αγαπημένος μου προϊστάμενος Δήμος Μπαούρδας το 2016, όταν συνεργαστηκαμε στη Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης. Προσπάθησα τότε να βρω μια άκρη για την αξιοποίηση του αλλά δεν τα κατάφερα… Κάθε πληροφορία από κάποιο που μπορεί να βοηθήσει να λύσουμε το μυστήριο δεκτή”.