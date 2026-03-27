“Ανοιξιάτικο” χιόνι σε περιοχές της Λαμίας – Ντύθηκε στα λευκά η κεντρική Ελλάδα (βίντεο + εικόνα)

Το κύμα κακοκαιρίας “DEBORAH” επισκέφθηκε την Λαμία ξεκινώντας την επέλαση της από βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής, χιονίζει και σε κατοικημένες ορεινές περιοχές όπως στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας, στη Μυρίκη Ευρυτανίας, ενώ ο χιονιάς επισκέφτηκε και την ίδια την πόλη του Καρπενησίου, όπως φαίνεται και στο βίντεο από τα ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ.

Από τις 14:00′ το μεσημέρι χρειάζονται και αλυσίδες από την Χ/Θ 61,000 έως την Χ/Θ 64,700.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, την ίδια ώρα στη Λαμία, ο ήλιος έδωσε τη θέση του στα σύννεφα και μια ξαφνική μπόρα άλλαξε τελείως το ανοιξιάτικο σκηνικό και στη Φθιωτική πρωτεύουσα.