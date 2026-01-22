Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Έριξε χαλάζι στα νότια προάστια, πώς θα εξεχλιθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σε εξέλιξη βρίσκεται ισχυρή καταιγίδα στην Αθήνα, με χαλαζόπτωση να καταγράφεται σε περιοχές των νοτίων προαστίων.

Η έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης, επιβεβαιώνοντας τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για επιδείνωση του καιρού.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα σε Πειραιά, Νίκαια, Κερατσίνι, Γλυφάδα, Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Ηλιούπολη, Ζωγράφου, Άλιμο, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Παρά την ένταση της βροχόπτωσης, οι μετεωρολογικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τα φαινόμενα δεν αναμένεται να φτάσουν τη σφοδρότητα των χθεσινών καταιγίδων.

Την ίδια ώρα, στην υπόλοιπη χώρα παρατηρείται σταδιακή εξασθένηση των καιρικών φαινομένων, με την κατάσταση να εμφανίζεται βελτιωμένη σε πολλές περιοχές.

Νέος κύκλος βροχών στην Αττική από το απόγευμα

Ορατός παραμένει ο κίνδυνος νέων προβλημάτων στα νότια προάστια της Αττικής, καθώς το έδαφος στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών παραμένει εξαιρετικά ασταθές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Άνω Γλυφάδα, όπου μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί.

Μιλώντας στο Mega, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποίησε ότι η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει εκ νέου το λεκανοπέδιο από το απόγευμα, με τα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους περίπου μεταξύ 18:00 και 19:00.

Όπως διευκρίνισε, οι βροχοπτώσεις δεν αναμένεται να έχουν την ένταση των προηγούμενων ημερών, ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει αυξημένος λόγω της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης των υποδομών. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού Αττικής –μεταξύ αυτών και η Γλυφάδα– ενδέχεται να δεχθούν ισχυρότερες βροχές σε σχέση με άλλες περιοχές.

«Τα φαινόμενα θα είναι σχεδόν γενικευμένα και όχι τοπικού χαρακτήρα, ενώ στα ανατολικά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αναμένεται αξιόλογος όγκος νερού, χωρίς ωστόσο να φτάσει τα επίπεδα της χθεσινής κακοκαιρίας.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται οι περιοχές που έχουν ήδη πληγεί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την οδό Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα, όπου μεγάλες ποσότητες από χώματα και πέτρες παραμένουν στο οδόστρωμα. Όπως προειδοποίησε ο μετεωρολόγος, ακόμη και μια νέα, μέτριας έντασης βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει νέες παρασύρσεις υλικών.

Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος τα φερτά υλικά να κινηθούν προς χαμηλότερα σημεία και κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως η λεωφόρος Βουλιαγμένης και η οδός Γούναρη, δημιουργώντας εκ νέου σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και την ασφάλεια.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών ενόψει της νέας επιδείνωσης του καιρού.