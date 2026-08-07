Ανοίγει τη Δευτέρα η Παλαιά Παραλιακή στην Καλλιθέα – Θωρακίζεται η περιοχή απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα (βίντεο)

Στην κυκλοφορία παραδίδεται ξανά τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου το τμήμα της Παλαιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος, από τη Λεωφόρο Θησέως έως την οδό Καποδιστρίου, στο ύψος της Καλλιθέας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ιλισσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας:

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-Αίρονται πλήρως οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

-Τίθεται σε πλήρη λειτουργία η φωτεινή σηματοδότηση της παλαιάς παραλιακής στο ύψος του Ιλισσού.

Με την ολοκλήρωσή του, η ευρύτερη περιοχή θωρακίζεται οριστικά απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα.